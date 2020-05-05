Дело Шеремета: апелляционный суд подтвердил арест Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), оставив без удовлетворения апелляционные жалобы защиты. Об этом сообщается на сайте суда во вторник, 5 мая.

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля 2020г, которым удовлетворено ходатайство… следователя … и продлен в отношении подозреваемого А. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня", – говорится в сообщении.









В суде отметили, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля оставлено без изменений, а апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения.





Напомним, 3 апреля Печерский районный суд Киева суд оставил под стражей музыканта Андрея Антоненко. Его считают организатором убийства Шеремета. Сам Антоненко отказался свидетельствовать по делу Шеремета.









Также в конце апреля Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве Шеремета.





Кроме того, по этому делу выдвинуты подозрения военной медсестре Яне Дугарь. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.



