В Украине резко вырос прирост зараженных COVID-19

В Украине зафиксировано 13184 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом за сутки зафиксировано 487 новых случаев. Об этом в среду, 6 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая область - 472 случая;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, накануне в Украине было зарегистрировано 366 больных COVID-19, в то время, как за день до этого число заболевших составило 418.