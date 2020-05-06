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Новости
Украина
6 мая 20, 09:46
В Украине резко вырос прирост зараженных COVID-19
COVID-19
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За минувшие сутки было выявлено 487 новых случаев заражения коронавирусом, в то время, как днем ранее это составляло 366

В Украине зафиксировано 13184 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом за сутки зафиксировано 487 новых случаев. Об этом в среду, 6 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 472 случая;
Волынская область - 359 случаев;
Днепропетровская область - 568 случаев; 
Донецкая область - 85 случаев; 
Житомирская область - 456 случаев;
Закарпатская область - 572 случая; 
Запорожская область - 298 случаев;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Кировоградская область - 402 случая;
г. Киев - 1651 случай; 
Киевская область - 891 случай; 
Львовская область - 553 случая;
Луганская область - 42 случая; 
Николаевская область - 165 случаев;
Одесская область - 505 случаев;
Полтавская область - 232 случая; 
Ровенская область - 787 случаев;
Сумская область - 130 случаев; 
Тернопольская область - 935 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Херсонская область - 143 случая; 
Хмельницкая область - 134 случая; 
Черновицкая область - 1985 случаев; 
Черкасская область - 314 случаев; 
Черниговская область - 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, накануне в Украине было зарегистрировано 366 больных COVID-19, в то время, как за день до этого число заболевших составило 418.
Korrespondent
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