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Украина
6 мая 20, 09:53
В Кропивницком СИЗО издевались над задержанными. ФОТО
издевательства
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Работники Кропивницкого СИЗО систематически издевались над двумя задержанными, били и шантажировали.
Работники Кропивницкого СИЗО систематически издевались над двумя задержанными, били и шантажировали. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом в Фейсбуке сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня по моему поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя в рамках реализации национального превентивного механизма совершил мониторинговый визит в Кропивницкий следственный изолятор, из-за жалобы двух задержанных на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения", - сообщила она.

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По словам Денисовой, во время визита Жученя удалось пообщаться с двумя пострадавшими лицами, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали.

Омбудсмен отметила, что синяки и следы от ударов были настолько заметными, что, когда задержанных привозили в ИВС, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова подвергали физическим издевательствам.

"Кроме того, по словам потерпевших, непосредственно исполняющий обязанности начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью. Как объяснили задержанные, все это делалось с целью вымогательства от них и их родных денег", - уточнила Денисова.

Она сообщила, что по установленным фактам региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека сообщил в прокуратуру Кировоградщины, и работники прокуратуры осуществили выезд в пенитенциарное учреждение, провели опрос задержанных, а также собрали другие материалы, которые будут переданы в ГБР.

Денисова отметила, что держит это дело на личном контроле, потому что это не первый случай морального и физического издевательства над задержанными в Кропивницком СИЗО.
censor.net.ua
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