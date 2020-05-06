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Новости
Украина
6 мая 20, 09:57
Разрушили украинское село: об СССР в школьных учебниках
село
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Украинский учебник написал об уничтожении сел в советское время. Разрушили их, по мнению авторов, газификация и водопровод.

Газификация и водопровод разрушили украинское село в советское время. Об этом сегодня пишут в учебниках истории для школьников.

Отрывком подобного бреда поделился у себя в «Фейсбуке» главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

В частности, в одном из учебников говорится следующее: «Разрушительных изменений во внешнем виде украинские села претерпели во времена коммунистического режима, когда власть пыталась «стереть границу между городом и селом».

Детям сообщают: «В украинских селах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопровод. Однако такие меры лишь привели к массовому переезду крестьян в города, где условия жизни и работы были лучше. В 1970-1980-е годах с карты Украины исчезли тысячи деревень».

Историки резюмируют: «Экономические неурядицы 1990-2000-х годов не прибавили жизненных сил украинской деревне».
Fraza.ua
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