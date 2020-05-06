Летом возобновления международного авиасообщения не будет

Полноценное пассажирское авиасообщение восстановится не раньше осени, если не будет второй волны пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в эфире Сніданок на 1+1 рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.





"В течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет. Так, как было раньше, не будет точно", - сказал он и добавил, что это также будет зависеть и от политики других стран.





По словам министра, власти исходят из того, что мир начнет восстанавливаться от коронакризиса к сентябрю, хотя "скептики" говорят о возможной второй волне COVID-19 к этому времени.





В то же время Кулеба сказал, что летом в Украине попробуют "очень осторожно" восстанавливать внутреннее авиасообщение.



