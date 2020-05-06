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Новости
Украина
6 мая 20, 11:19
В центре Киева усиливают безопасность
полиция
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Сегодня в центре Киева запланированы протесты, поэтому полиция усиливает меры безопасности.
Сегодня полицейские совместно с нацгвардейцами заступают на усиленное дежурство в центре Киева, поскольку там проходят протесты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Для обеспечения правопорядка сотрудники столичной полиции, Нацгвардии, спасатели, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство. 

"Организаторы мероприятий анонсировали привлечение транспорта к проведению акций. Ради безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение отдельными улицами в центре столицы", - заявили в ведомстве. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина.

Участники митинга протестуют против карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Протестующие заблокировали улицу Грушевского.

Источник: https://news.liga.net/
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