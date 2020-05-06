В центре Киева усиливают безопасность

Сегодня полицейские совместно с нацгвардейцами заступают на усиленное дежурство в центре Киева, поскольку там проходят протесты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.





Для обеспечения правопорядка сотрудники столичной полиции, Нацгвардии, спасатели, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.





"Организаторы мероприятий анонсировали привлечение транспорта к проведению акций. Ради безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение отдельными улицами в центре столицы", - заявили в ведомстве. Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина.





Участники митинга протестуют против карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Протестующие заблокировали улицу Грушевского.



