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Новости
Украина
6 мая 20, 11:26
Корнавирус. Число заболевших за сутки выросло
COVID-19
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За минувшие сутки в Украине зафиксировали 487 новых случаев COVID-19, это на 121 больше, чем сутками ранее.
В Украине за сутки подтверждено 487 новых случаев COVID-19, 11 человек умерло от болезни. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На 09:00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 487 новых случаев (сутками ранее - 366), 11 человек умерло (сутками ранее - 13), 118 выздоровели (сутками ранее - 256).

На амбулаторном лечении 9304 пациента, из них 744 ребенка и 2112 медиков. Госпитализировано 3880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 169 человек, из них один ребенок и 14 медиков.

Источник: https://news.liga.net/
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