Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пользователи соцсетей пишут "Новости Донбасса".
Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.
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В оккупированном Донецке взорвался автомобиль. ФОТО, ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пользователи соцсетей пишут "Новости Донбасса".
Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.
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