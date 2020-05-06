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Новости
Украина
6 мая 20, 11:33
В оккупированном Донецке взорвался автомобиль. ФОТО, ВИДЕО
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В центре Донецка произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пользователи соцсетей пишут "Новости Донбасса".

Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.
censor.net.ua
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