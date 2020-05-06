Ан-225 "Мрия" снова привез из Китая медицинский груз. видео

В Украину прибыл самолет Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая, закупленным НАК Нафтогаз. Об этом компания сообщила в Twitter.

По данным пресс-службы, "Мрия" доставила в Украину 500 000 защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных аппаратов УЗИ.

Мрія та Антей повернулись з Китаю із медичним обладнанням та засобами індивідуального захисту для лікарів. Група Нафтогаз купила: 500 000 захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.



