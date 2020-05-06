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Новости
Украина
6 мая 20, 11:50
Ан-225 "Мрия" снова привез из Китая медицинский груз. видео
Мрия
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В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл самолет Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая, закупленным НАК Нафтогаз. Об этом компания сообщила в Twitter.

По данным пресс-службы, "Мрия" доставила в Украину 500 000 защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных аппаратов УЗИ. 

Мрія та Антей повернулись з Китаю із медичним обладнанням та засобами індивідуального захисту для лікарів. Група Нафтогаз купила: 500 000 захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв. 


Предыстория:

23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Зеленский тогда сказал, что к поставке была причастна "не только государственная команда, но и бизнес-участники". Говоря о масках из груза, президент отметил, что они пойдут не только врачам, но и в аптеки. Однако тогда не озвучивалось, кто занимался закупкой.

Позже собственник "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К". Он писал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.

В Офисе президента заявили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

28 апреля Офис президента заявил, что дальше поставками средств и оборудования для преодоления эпидемии COVID-19 будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.
liga.net
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