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Новости
Украина
6 мая 20, 16:44
Ермак уточнил задачи спецсовета при президенте
Ермак
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Экспертный совет с участием ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей, утверждает глава Офиса президента.
Экспертный совет с участием ветеранов при президенте не будет рассматривать уголовные дела вместо правоохранителей, утверждает глава Офиса президента.

Создаваемый при президенте Украины специальный экспертный совет с участием ветеранов войны на Донбассе и активистов не будет в обязательном порядке рассматривать резонансные уголовные дела вместо правоохранителей. Спекуляции об этом не имеют никакого отношения к действительности. Об этом заявил Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 6 мая.

"Совет никоим образом не подменяет собой функцию следствия или суда, не будет давать оценку никаким доказательствам или фактическим обстоятельствам конкретного дела", – сказал он.

Ермак уточнил, что в рамках этого экспертного совета возможно обсуждение резонансных расследований, которые ведут правоохранители.

"Все, что больше всего беспокоит общество, мы можем, и будем обсуждать. Но это будут общественные обсуждения с участием общественных авторитетов, которые не могут, и не будут влиять на деятельность правоохранительной системы. Люди имеют право привлечь внимание власти к несправедливости, к нарушению законодательства, привлечь к обсуждению важных для всего общества тем. Для этого и создан совет. Как место обсуждения. Но без политических мотивов и без всякого давления на следствие", – подчеркнул он.

Ермак указал, что основная цель создания экспертного совета с участием ветеранов – обсуждение всех общественных проблем, которые беспокоят участников боевых действий.

По его словам, для президента Владимира Зеленского крайне важно более тесно сотрудничать с ветеранами и выстроить системный диалог.

"Для нас важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройству, обеспечению жильем и другим социальным вопросам. Но мы планируем обсуждать и другие темы, которые беспокоят участников боевых действий и бывших военных. Важно их мнение о реформе украинского войска, об оборонных программах, о качестве других реформ", – отметил Ермак.

Напомним, 4 мая Андрей Ермак заявил, что специально созданный общественный совет будет рассматривать резонансные дела, такие как в отношении бывшего нардепа Татьяны Чорновол.
Korrespondent
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