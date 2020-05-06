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Украина
6 мая 20, 18:56
ВСУ показал испытания модернизированного танка Т-72АМТ. фото
Т-72АМТ
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Во время испытаний военные задействовали мобильную радарную систему траекторных измерений высокой точности

В Черниговской области прошли очередные испытания модернизированного опытного образца танка Т-72АМТ. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Во время испытаний для оценки эффективности вооружения образца Т-72АМТ военные произвели штатную стрельбу управляемой ракетой "Комбат". Измерение точности параметров траектории движения ракеты выполнялось при помощи высокоточного радара MFTR2100/40 с одновременной видеорегистрацией всех действий.

Радарная система MFTR2100/40 фиксирует траекторные параметры боеприпасов всех калибров, а также самолетов и беспилотников - она записывает и может потом воспроизвести их для любой конкретной точки полета. Такой радар используется в полевых условиях и работает по принципу эффекта Доплера. Максимальная дистанция для сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и эффективной площади рассеяния) составляет до 250 км.

После обработки полученных результатов испытания должны продолжиться, отметили в Генштабе ВСУ.

СПРАВКА. Танк Т-72 - основной боевой танк, весит порядка 46 тонн и считается самым массовым танком второго поколения. Состоит на вооружении у большинства стран СНГ. Модернизация Т-72 предусматривает улучшение ходовых характеристик танка, увеличение огневой мощи и усиление защиты, улучшение электроники, систем навигации и эргономики. В целом предполагается замена и осовременивание более 40 частей и агрегатов танка.
liga.net
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