Офис президента раскрыл новый формат переговоров в Минске

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил политическим советникам лидеров Германии, Франции и России новый формат работы трехсторонней контактной группы по Донбассу, сообщила пресс-служба ОП.

Новый формат предусматривает участие в работе ТКГ внутренне перемещенных лиц.

"Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года", - сказано в сообщении.

Ермак заявил, что этих людей будут привлекать "к дискуссии, консультации и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями".

Также в состав украинской делегации включены представители правительства и парламента.

"В то же время руководитель Офиса президента отметил недопустимость каких-либо переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", - подчеркнули в ОП.

Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.