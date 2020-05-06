Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Ермака

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию с требованием уволить и привлечь к ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака заявил, что подписанный в Минске протокол о создании "консультативного совета" — это продолжение реализации минских соглашений 2014-2015 гг.

Автор петиции требовал уволить и привлечь Ермака к уголовной ответственности за согласие на создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО, что, по его мнению, является реализацией "приднестровского сценария", когда Россия становится не агрессором, а посредником и миротворцем.

Также автор петиции вспомнил об уголовном деле, которое открыла САП по серии опубликованных народным депутатом Гео Леросом видео, на которых брат Ермака якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

Зеленский на это ответил, что подписание 11 марта 2020 в Минске упомянутого протокола "является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014 - 2015 годах договоренностей".

Ермак, по словам президента, присутствовал на консультациях ТКГ в Минске с целью оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате в Париже.

При этом Зеленский отметил, что подписан был "рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектность ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ".

"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ", - говорится в ответе президента.

Зеленский напомнил, что глава ОП назначается на срок полномочий президента, и только он может его уволить.

Также президент отметил, что "относительно высказываний о А.Ермаке и других лицах" Госбюро расследований и СБУ осуществляют досудебное расследование "с целью проверки имеющихся в СМИ фактов". Он пообещал проинформировать о результатах расследования через СМИ.

23 апреля Лерос сообщил, что дело по "пленкам Ермака" передали из НАБУ в Нацполицию.