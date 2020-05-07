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Новости
Украина
7 мая 20, 08:58
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе
ООС
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Удерживая оборону, наши военнослужащие в течение прошедших суток действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупационные войска прекратили свою активность", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих возле Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку Тарамчука и Каменки противник вел огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сообщили в штабе.

Как подчеркнули в пресс-центре ОС, украинские военнослужащие своевременно реагировали на все вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по украинских воинов недалеко от населенного пункта Попасная.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что "подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими".

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
censor.net.ua
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