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Украина
7 мая 20, 12:06
Кабмин назначил Юрия Бойко замглавы Минэнерго
Юрий Бойко
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Тезка бывшего министра энергетики Юрия Бойко стал заместителем Ольги Буславец.
Кабинет министров 6 мая назначил директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок" Юрия Бойко заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что Бойко работает в энергетической сфере 25 лет.

В 1995 году окончил Киевский политехнический институт по специальности "Автоматическое управление электроэнергетическими системами", квалификация - инженер-электрик. У него также степень МВА (Международный институт менеджмента, 2002 г.) и квалификация специалиста-юриста (ЛНУ имени Ивана Франко, 2013 г.).

Первое место работы - энергетический отдел главного энергетика Ровенского радиотехнического завода. Затем работал инженером-электриком ООО "ЭЛВИС" (Ровно), инспектором инспекции энергонадзора в Эй-И-Эс Ривнеэнерго.

С 2003 года работал директором Броварского района электрических сетей ОАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", затем - на руководящих должностях этой же компании в Киеве.

В 2009-2011 годах был техническим директором, а позже и вице-президентом УК "Метрополия".

С сентября 2011 года по октябрь 2012-го - технический директор инжиниринговой компании Новые энергетические технологии (Киев).

С ноября 2012-го по октябрь 2014 года работал и.о. председателя правления, а затем председателем правления Черниговоблэнерго.

С октября 2014 до мая 2020-го - заместитель директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок".

Согласно декларации, зарплата Бойко за прошлый год в Энергорынке составила более 5,8 млн грн, проценты по депозитам - более 180 000 грн. На счетах в банках находится около $1,9 млн, 71 000 евро и около 200 000 грн.

Источник: https://biz.liga.net/
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