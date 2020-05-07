Кабмин назначил Юрия Бойко замглавы Минэнерго

Кабинет министров 6 мая назначил директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок" Юрия Бойко заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства.





Отмечается, что Бойко работает в энергетической сфере 25 лет.





В 1995 году окончил Киевский политехнический институт по специальности "Автоматическое управление электроэнергетическими системами", квалификация - инженер-электрик. У него также степень МВА (Международный институт менеджмента, 2002 г.) и квалификация специалиста-юриста (ЛНУ имени Ивана Франко, 2013 г.).





Первое место работы - энергетический отдел главного энергетика Ровенского радиотехнического завода. Затем работал инженером-электриком ООО "ЭЛВИС" (Ровно), инспектором инспекции энергонадзора в Эй-И-Эс Ривнеэнерго.





С 2003 года работал директором Броварского района электрических сетей ОАО "А.Э.С. Киевоблэнерго", затем - на руководящих должностях этой же компании в Киеве.





В 2009-2011 годах был техническим директором, а позже и вице-президентом УК "Метрополия".





С сентября 2011 года по октябрь 2012-го - технический директор инжиниринговой компании Новые энергетические технологии (Киев).





С ноября 2012-го по октябрь 2014 года работал и.о. председателя правления, а затем председателем правления Черниговоблэнерго.





С октября 2014 до мая 2020-го - заместитель директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок".





Согласно декларации, зарплата Бойко за прошлый год в Энергорынке составила более 5,8 млн грн, проценты по депозитам - более 180 000 грн. На счетах в банках находится около $1,9 млн, 71 000 евро и около 200 000 грн.



