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Новости
Украина
7 мая 20, 12:08
В Украине зафиксировали 507 новых случаев COVID-19
COVID-19
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Заболевших за сутки стало больше, но выздоровевших - тоже.
В Украине за сутки подтверждено 507 новых случаев COVID-19, выздоровело 299 пациентов. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

На 09:00 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 507 новых случаев (сутками ранее - 487), 13 человек умерло (сутками ранее - 11), 299 выздоровели (сутками ранее - 118).

На амбулаторном лечении - 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медика. Госпитализированы 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. На аппарате ИВЛ находятся 178 пациентов, в том числе один ребенок и 15 медиков.

Источник: https://news.liga.net/
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