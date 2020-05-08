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Новости
Украина
7 мая 20, 22:24
МВФ сменил условия новой программы для Украины
Джерри Райс
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Новая программа предусматривает меньшие объемы финансирования и рассчитана на полтора года.
Украина и МВФ больше не ведут переговоры по трехлетней Программе расширенного финансирования (EFF), а договариваются о создании условий для запуска программы Stand-by. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, пишет Укриформ.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых терминах защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев", - отметили в Фонде.
 
Райс сообщил, что миссия МВФ сейчас "находится в тесном контакте" с Киевом в виртуальном режиме и "обсуждает политику, которая могла бы быть поддержана программой Stand-by вместо EFF".
 
Это, по его словам, "обеспечило бы поддержку платежного баланса с целью усиления реакции власти" на последствия пандемии для экономики и здравоохранения.
 
Сумма финансирования по новой программе Stand-by пока не называется.
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Международным валютным Фондом об увеличении программы до 8 млрд долларов. Взамен МВФ требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. 

30 марта Верховная Рада поддержала "антиколомойский" закон и закон о введении рынка земли, которые являются условиями МВФ по новой программе.

Но в Фонде не спешат предоставлять помощь, пока закон о банках не примут во втором чтении. 
Korrespondent
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