Обострение на Донбассе: 21 обстрел, шесть раненых

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает пресс-центра штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеских огневых провокаций наши воины проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все обстрелы противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима "тишины", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник дважды вел огонь по украинским военнослужащим неподалеку Марьинки – из минометов 82 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а впоследствии обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

Также противник обстрелял, в том числе из запрещенного вооружения, защитников Широкиного, Новоселовки Второй, Авдеевки, Тарамчука, Песков и Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник вел огонь вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского.

"В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих ООС получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили семь противников и еще пятерых ранили. Кроме этого украинские военные уничтожили военную машину противника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям возле Орехового, а также применял станковые противотанковые гранатометы. В ответ украинские военные оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за сутки 6 мая на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов противника, один военный получил ранение.

Также сообщалось, что Ермак рассказал о плане Б по Донбассу. Если мира на востоке не удастся достичь в течение года, у офиса президента есть запасной план, сказал Ермак.

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