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Новости
Украина
8 мая 20, 09:20
Украинцев ждет 25 градусов тепла
Лес
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А пока что дожди переместятся на юг и восток.

Погода в Украине 8 мая станет чуть суше и теплее. Ночью в западных областях, днем на Правобережье без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, а днем 12-17. В Карпат ночью заморозки до -3 градусов, температура днем 3-8 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

Дожди ослабнут и переместятся в восточную часть Украины.

8 мая, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 метра. Без негативных последствий.

На высокогорье Ивано-Франковской области - значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее синоптики предупредили, что лето в 2020 году может оказаться очень холодным и дождливым. В мае же будет чередоваться сильная жара с очень промозглыми днями. Причина тому - глобальное потепление: в Украине начал меняться климат.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 8 мая

Как спрогнозировала синоптик Наталья Диденко, в столице прояснится, в течение дня потеплеет до +14 градусов. А уже 10-11 мая жара достигнет 22 - 25 градусов.

Погода в Киеве и Киевской области 8 мая. Фото: meteo.gov.ua  

Погода в Украине 8 мая. Фото: meteo.gov.ua  
kp.ua
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