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Новости
Украина
8 мая 20, 11:03
В Украине с COVID-19 госпитализированы 4430 человек
COVID-19
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В Украине на амбулаторном лечении находятся 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медик. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

В ведомстве сообщили, что в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.

Также сообщается, что болезнь подтверждена у 977 детей и 2758 медиков.

Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - говорится в сообщении.

В общем, по данным ЦОЗ, 2706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на утро 8 мая в Украине подтверждены 14 195 случаев COVID-19, из них 504 за последние сутки.
censor.net.ua
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