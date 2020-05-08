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Украина
8 мая 20, 11:10
Красный мак – что означает символ Дня памяти и примирения
Красный мак
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Сегодня, 8 мая, в Украине согласно Закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" отмечают День памяти и примирения, символом которого стал красный мак.
Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.

Красный мак символизирует кровавый след от выстрела.

Пять лет назад красный мак заменил оранжево-черную ленту, или георгиевскую ленту, империалистический символ, который навязывала Россия. В европейских странах и в США красный мак используют как символ скорби почти сотню лет.

Символ мака связывают со стихотворениями двух людей: канадского военного врача Джона Мак-Крея и представительницы Христианской ассоциации молодых женщин Мойн Майкл. Первый под впечатлением боев в Бельгии в 1915 году написал сочинение “На полях Фландрии”, начинавшийся словами:

“В полях фламандских цветет мак

Между крестов – скорбный знак

По нам … “



В 1918 году Мойна Майкл написала стихотворение “Мы сохраним веру”, в котором обещала носить красный мак в память о погибших:

“And now the Torch and Poppy RedWe wear in honor of our dead”

(Теперь есть факел, алый мак – В честь павших носим этот знак)

Именно Мойна Майкл в ноябре того же года прикрепила красный мак к пальто.

В 1920 году Национальный Американский легион принял маки как официальный символ, а в 1921 году в красные маки стали эмблемой Королевского Британского легиона.

В Польше красные маки является символом победы 11-18 мая 1944 Второго корпуса генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассино в Италии.

В Украине дизайн красного мака был разработан по инициативе Украинского института национальной памяти и Национальной телекомпании Украины. Автором символа является харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.

Кроме того, лозунгом Дня памяти и примирения является словосочетание “Никогда снова”.



Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в связи с карантином, который был введен из-за эпидемии коронавируса, в Украине массовые мероприятия 8-9 мая не планируются.

При этом большинство украинцев считают нужным отмечать в стране и День памяти и примирения, и День победы.

Источник: bykvu.com/
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