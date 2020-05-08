Закон о медреформе менять не будут

Законопроект о медицинской реформе менять не планируют. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.





По его словам, позиция президента - не останавливать реформу, а решить проблемы, возникшие на старте, чтобы не допустить увольнений медиков. "Изменения в закон о финансовых гарантиях, которые меняли бы принцип реформы, никто вносить не намерен", - заявил он.





Радуцкий подчеркнул, что планируется изменить расчет стоимости пакетов медуслуг и повысить зарплаты медикам. Для этого нужно выделить 11 млрд грн, поэтому потребуются изменения в бюджете.





Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать





По словам нардепа, перерасчет тарифов на медуслуги закончится до 2021 года, и система полноценно заработает. В течение 10 дней должны быть пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медпомощи, инфаркту и инсульту, заверил Радуцкий.





"Они более или менее готовы. Следующие пакеты тоже будут делать быстро. Сейчас это сделать проще, потому, что у НСЗУ уже есть опыт, как это делать", - сказал он.





Радуцкий добавил, что проблемы на старте второго этапа медреформы вызваны недостатком финансирования. По его словам, необходимо минимум 200 млрд грн, в том время как выделено было 113 млрд грн.





Также в колонке на Украинской правде Радуцкий заявил, что комитет Рады будет добиваться повышения финансирования здравоохранения со следующего года до 6% ВВП.



