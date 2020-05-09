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9 мая 20, 10:00
Какие учреждения Киева останутся закрытыми после 12 мая
Киев
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ТРЦ, спортзалы, кинотеатры останутся закрытым после 12 мая

В Киеве после 12 мая останутся закрытыми торгово-развлекательные центры, спортзалы, кинотеатры, школы, детские сады, высшие учебные заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Закрытыми остаются: школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения; театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное; развлекательные центры и развлекательные зоны; развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и так далее); спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры; заведения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, папа салоны и т.п.); рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки; торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 квадратных метров; заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях остаются закрытыми для посещения", — сообщили в КГГА.

По информации горгосадминистрации, в столице также продолжает действовать запрет на продажу в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив.

"Разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовления пищи и/или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации "на вынос"", — отмечают в КГГА.

Как ранее сообщалось, с 11 мая Кабмин разрешил работу летних террас ресторанов и кафе с условием соблюдения 1,5-метровой дистанции между столиками.

Напомним, в распоряжении КГГА от 4 мая указано, что с 5 мая в Киеве может восстановиться продажа фастфуда в МАФах, а также продажа кофе на вынос с соблюдением противоэпидемических требований. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа.
Delo
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