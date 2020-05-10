Как в списке на обмен пленных оказался уголовник

Всего две недели пробыл на свободе один из участников "пасхального" обмена пленными Александр Садовский, да и то по причине обсервации. Как стало известно, 30 апреля суд арестовал его за мошенничество в составе преступной группы. "Политический" узник оказался уголовником – осужденным на оккупированной территории к пожизненному заключению за убийство беременной женщины в апреле 2014 года. Но заметим – следствие по этому делу начинала еще украинская власть.

Находясь в тюрьме на неподконтрольной территории, Садовский занялся "телефонными разводами" по всей Украине. В его деле 29 эпизодов, сумма ущерба переваливает за 290 000 гривен. Допустим, он ответит за это, но пожизненной тюрьмы уже избежал. А самое главное, что в последнем обмене он занял чужое место. Правозащитники бьют тревогу: гуманитарная миссия грозит превратиться в циничный торг.

- Мы ждали, что при последнем обмене пленными свободу получит человек, который остро нуждается в спасении. Он пережил страшные пытки, стал инвалидом, но не сломался, - говорит бывший узник так называемой "ДНР" правозащитник Александр Кудинов. – Я не буду называть имени, потому что огласка может еще больше навредить. Но этого человека не оказалось в списках. Зато появился Садовский. По данным из источников, вопрос о его помиловании и включении в обмен решили за несколько часов. Я вообще не вижу, чтобы это был обмен. Идет торговля, и я не верю тому, кто говорит, что тут все бескорыстно.

По мнению Александра Кудинова, освобождение политических заложников подменяется передачей заключенных из тюрем на неподконтрольной территории. Это две разные программы. С той только разницей, что не досидевшие срок в ОРДЛО за уголовные преступления должны досиживать его в Украине, а благодаря обмену большинство получают помилование.

Первый сигнал о том, что дело может получить такой поворот, прозвучал в декабре прошлого года, когда в списках на обмен оказались люди с сомнительной репутацией. По информации, которой с "КП в Украине" поделились волонтеры, двое освобожденных даже не стали писать заявление на получение материальной помощи в 100 000 гривен, чтобы не вызывать лишнего шума.

В апреле, кроме Садовского, по обмену получил свободу милиционер, который перешел на службу противнику и чем-то перед ним провинился, а также двое братьев, которые были осуждены на неподконтрольной территории за разбои.

Ряд правозащитных организаций, родственники пленных регулярно подают списки на обмен. Ожидание растягивается на годы, поэтому на Банковой не раз проходили митинги как при Порошенко, так и при Зеленском.

Пенсионерка Зинаида Мальцева не в силах ездить в Киев, чтобы протестовать, но она тоже пытается всеми силами пробить равнодушие чиновников. В декабре прошлого года 72-летней женщине чудом удалось вырваться из тюрьмы на оккупированных территориях, где она провела 19 месяцев. Вместе с ней должны были освободить и сына Тимофея, но получилось, что мать опять осталась одна.

- Сын тоже был в декабрьских планах на обмен, это ему подтвердила Дарья Морозова (так называемый уполномоченный по правам человека в "ДНР"). А потом пошли в слухи, что в списке из восьми человек фамилии шестерых заменили. И сына там уже не оказалось, - говорит Зинаида Мальцева. – Зато появился кто-то девятый. Когда нас поменяли, волонтеры сказали мне, что только в двух, переданных Украине, опознали политических. Остальных никто не знал.

Зинаида очень надеялась, что Тимофей попадет в обмен 16 апреля, но этого не произошло.

До обмена списки заложников формально должны держаться в глубокой тайне от общественности. Их составляет и окончательно утверждает СБУ.

- Нам часто говорят, что боевики навязывают Украине лиц, не причастных к конфликту в Донбассе, это ложь. Мы сами формируем списки на обмен и затем запрашиваем лиц, осужденных за криминальные преступления, у боевиков, - написал в Фейсбук глава Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков.

В Офисе президента на вопрос, как эти лица попали в списки на обмен, нам ответили, что они были освобождены по программе "Тебя ждут дома"…

Такая программа действительно есть в СБУ, и "КП в Украине" о ней писала. Но она работает по другим принципам и преследует иные цели. То есть опять происходит подмена понятий?

Сейчас Анатолий Поляков находится в больнице, связаться мы с ним не смогли, но на своей странице в соцсети он пишет следующее.

- По разным данным, чтобы попасть в списки на обмен со стороны сепаратистов, нужно заплатить от 25 000 до 80 000 долларов, и это только стартовая сумма. Дальше она растет, потому что этих людей нужно затем внести в списки на территории Украины. Я не знаю, это торговля живым товаром или обыкновенная халатность. В любом случае это факт пренебрежительного отношения к украинским пленным солдатам и их родным".

Правдивая эта информация или нет – могут установить только компетентные органы.

В организации "Медийная инициатива по правам человека" отмечают, что в Украине до сих пор не разработаны критерии, кого считать пленным.

- Военные, патриоты, преступники оказываются в одинаковых условиях, - говорит координатор "инициативы" Татьяна Катриченко. – Украина не может расследовать преступления, совершенные на оккупированных территориях. Садовский арестован за ущерб, который он причинил жителям подконтрольных территорий. Но и он наравне с другими освобожденными имеет право на компенсацию в 100 000 гривен, ведь приговора еще нет, а это единственное основание, на котором государство может отказать в помощи.

Наша собеседница напоминает: на обмен отдают только подтвержденных, то есть людей, чьи паспортные данные, место нахождения и согласие не вызывают сомнений ни с нашей, ни с той стороны. А с этим большие проблемы. Взять того же Садовского - с ним все оказалось гладко. А вот Елену Пех, которая вынуждена была вернуться в оккупированную Горловку, чтобы ухаживать за больной бабушкой, и которую схватили по обвинению в шпионаже, до сих пор та сторона не подтверждает. Хотя родные в Украине доподлинно знают, где держат женщину и что ей уже вынесли приговор на 13 лет.

Проблемы с подтверждением есть и с украинской стороны. Татьяна рассказала нам историю, когда одного мужчину, которого уже даже внесли в списки, "не признали" потому, что родственники не принесли всех нужных документов. А они не знали, что нужно приносить – им никто не подсказал.

- Для меня самый показательный пример равнодушия к судьбе человека - это история Юрия Дьяченко. Парень пропал с передовой в июле 2018 года, и его записали в дезертиры. Полтора года от родных отмахивались: ищите его там у себя. И только через других пленных нам удалось узнать, что он в числе заложников и что на самом деле он никуда не бежал, а был похищен с позиций, - рассказала Татьяна.

Имя Юрия также внесено в списки на обмен, но когда он состоится, не знает никто.

Сейчас родственники оставшихся в плену добиваются встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обговорить разумные условия обмена. Только когда президент найдет время на разговор, также неизвестно.

21-летний разведчик находился у террористов больше года, но в это время дома его считали дезертиром.