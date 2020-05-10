Как в списке на обмен пленных оказался уголовник

Всего две недели пробыл на свободе один из участников "пасхального" обмена пленными Александр Садовский, да и то по причине обсервации. Как стало известно, 30 апреля суд арестовал его за мошенничество в составе преступной группы. "Политический" узник оказался уголовником – осужденным на оккупированной территории к пожизненному заключению за убийство беременной женщины в апреле 2014 года. Но заметим – следствие по этому делу начинала еще украинская власть.
Находясь в тюрьме на неподконтрольной территории, Садовский занялся "телефонными разводами" по всей Украине. В его деле 29 эпизодов, сумма ущерба переваливает за 290 000 гривен. Допустим, он ответит за это, но пожизненной тюрьмы уже избежал. А самое главное, что в последнем обмене он занял чужое место. Правозащитники бьют тревогу: гуманитарная миссия грозит превратиться в циничный торг."Садовский появился за несколько часов до обмена"
- Мы ждали, что при последнем обмене пленными свободу получит человек, который остро нуждается в спасении. Он пережил страшные пытки, стал инвалидом, но не сломался, - говорит бывший узник так называемой "ДНР" правозащитник Александр Кудинов. – Я не буду называть имени, потому что огласка может еще больше навредить. Но этого человека не оказалось в списках. Зато появился Садовский. По данным из источников, вопрос о его помиловании и включении в обмен решили за несколько часов. Я вообще не вижу, чтобы это был обмен. Идет торговля, и я не верю тому, кто говорит, что тут все бескорыстно.
По мнению Александра Кудинова, освобождение политических заложников подменяется передачей заключенных из тюрем на неподконтрольной территории. Это две разные программы. С той только разницей, что не досидевшие срок в ОРДЛО за уголовные преступления должны досиживать его в Украине, а благодаря обмену большинство получают помилование.
Первый сигнал о том, что дело может получить такой поворот, прозвучал в декабре прошлого года, когда в списках на обмен оказались люди с сомнительной репутацией. По информации, которой с "КП в Украине" поделились волонтеры, двое освобожденных даже не стали писать заявление на получение материальной помощи в 100 000 гривен, чтобы не вызывать лишнего шума.
В апреле, кроме Садовского, по обмену получил свободу милиционер, который перешел на службу противнику и чем-то перед ним провинился, а также двое братьев, которые были осуждены на неподконтрольной территории за разбои."Надеялась, что освободят и сына"
Ряд правозащитных организаций, родственники пленных регулярно подают списки на обмен. Ожидание растягивается на годы, поэтому на Банковой не раз проходили митинги как при Порошенко, так и при Зеленском.
Пенсионерка Зинаида Мальцева не в силах ездить в Киев, чтобы протестовать, но она тоже пытается всеми силами пробить равнодушие чиновников. В декабре прошлого года 72-летней женщине чудом удалось вырваться из тюрьмы на оккупированных территориях, где она провела 19 месяцев. Вместе с ней должны были освободить и сына Тимофея, но получилось, что мать опять осталась одна.
Зинаиду Мальцеву должны были освободить вместе с сыном. Но почему-то Тимофея в списках не оказалось. Фото: архив КП.
- Сын тоже был в декабрьских планах на обмен, это ему подтвердила Дарья Морозова (так называемый уполномоченный по правам человека в "ДНР"). А потом пошли в слухи, что в списке из восьми человек фамилии шестерых заменили. И сына там уже не оказалось, - говорит Зинаида Мальцева. – Зато появился кто-то девятый. Когда нас поменяли, волонтеры сказали мне, что только в двух, переданных Украине, опознали политических. Остальных никто не знал.
Зинаида очень надеялась, что Тимофей попадет в обмен 16 апреля, но этого не произошло.Слухи о расценках
До обмена списки заложников формально должны держаться в глубокой тайне от общественности. Их составляет и окончательно утверждает СБУ.
- Нам часто говорят, что боевики навязывают Украине лиц, не причастных к конфликту в Донбассе, это ложь. Мы сами формируем списки на обмен и затем запрашиваем лиц, осужденных за криминальные преступления, у боевиков, - написал в Фейсбук глава Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков.
В Офисе президента на вопрос, как эти лица попали в списки на обмен, нам ответили, что они были освобождены по программе "Тебя ждут дома"…
Такая программа действительно есть в СБУ, и "КП в Украине" о ней писала. Но она работает по другим принципам и преследует иные цели. То есть опять происходит подмена понятий?
Сейчас Анатолий Поляков находится в больнице, связаться мы с ним не смогли, но на своей странице в соцсети он пишет следующее.
- По разным данным, чтобы попасть в списки на обмен со стороны сепаратистов, нужно заплатить от 25 000 до 80 000 долларов, и это только стартовая сумма. Дальше она растет, потому что этих людей нужно затем внести в списки на территории Украины. Я не знаю, это торговля живым товаром или обыкновенная халатность. В любом случае это факт пренебрежительного отношения к украинским пленным солдатам и их родным".
Правдивая эта информация или нет – могут установить только компетентные органы.
В организации "Медийная инициатива по правам человека" отмечают, что в Украине до сих пор не разработаны критерии, кого считать пленным.
- Военные, патриоты, преступники оказываются в одинаковых условиях, - говорит координатор "инициативы" Татьяна Катриченко. – Украина не может расследовать преступления, совершенные на оккупированных территориях. Садовский арестован за ущерб, который он причинил жителям подконтрольных территорий. Но и он наравне с другими освобожденными имеет право на компенсацию в 100 000 гривен, ведь приговора еще нет, а это единственное основание, на котором государство может отказать в помощи.
Наша собеседница напоминает: на обмен отдают только подтвержденных, то есть людей, чьи паспортные данные, место нахождения и согласие не вызывают сомнений ни с нашей, ни с той стороны. А с этим большие проблемы. Взять того же Садовского - с ним все оказалось гладко. А вот Елену Пех, которая вынуждена была вернуться в оккупированную Горловку, чтобы ухаживать за больной бабушкой, и которую схватили по обвинению в шпионаже, до сих пор та сторона не подтверждает. Хотя родные в Украине доподлинно знают, где держат женщину и что ей уже вынесли приговор на 13 лет.
Проблемы с подтверждением есть и с украинской стороны. Татьяна рассказала нам историю, когда одного мужчину, которого уже даже внесли в списки, "не признали" потому, что родственники не принесли всех нужных документов. А они не знали, что нужно приносить – им никто не подсказал.
- Для меня самый показательный пример равнодушия к судьбе человека - это история Юрия Дьяченко. Парень пропал с передовой в июле 2018 года, и его записали в дезертиры. Полтора года от родных отмахивались: ищите его там у себя. И только через других пленных нам удалось узнать, что он в числе заложников и что на самом деле он никуда не бежал, а был похищен с позиций, - рассказала Татьяна.
Имя Юрия также внесено в списки на обмен, но когда он состоится, не знает никто.
Сейчас родственники оставшихся в плену добиваются встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обговорить разумные условия обмена. Только когда президент найдет время на разговор, также неизвестно.
21-летний разведчик находился у террористов больше года, но в это время дома его считали дезертиром.