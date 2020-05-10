В полиции подвели итоги празднования Дня Победы

На 9 тысяч (по подсчетам Нацполиции) участников празднования Дня Победы - 93 сообщения о возможных нарушениях. Открыто четыре уголовных производства и составлено 20 административных протоколов. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

На территории Украины состоялось 495 мероприятий с участием почти 9000 человек. В общем они прошли спокойно, только из Одессы и Запорожья доносились новости о небольших столкновениях - но по масштабам им было далеко до инцидентов прошлых лет.

П- олицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдение карантинных требований во время мероприятий. Работа каждого полицейского была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений, - отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Два уголовных производства были открыты по ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК расследуются в Сумской и Луганской областях, еще два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) УК - в Донецкой области и в Киеве.

По данным полиции, в Донецкой области были повреждены автомобили участников автопробега, а в Киеве было начато уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политпартий.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше всего касалось использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

В частности, 8 админпротоколов составлено по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и городе Киеве.

8 админпротоколов составлено по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина) в городах Киеве, Тернополе и Херсонской области.

3 административных протокола составлено по ст. 153 КУоАП (уничтожение или повреждение зеленых насаждений) в Тернопольской области.

1 админпротокол составлен по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение полиции) в Одесской области.