Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.03
USD
26.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 мая 20, 18:53
В зоне ООС с начала суток 6 обстрелов, потерь нет
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские наемники обстреливали защитников Украины из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Российские наемники обстреливали защитников Украины из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

Возле Авдеевки по украинским военнослужащим российские наемники трижды открывали огонь, применив 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.

"Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются", — сообщили в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдается режим "Тишина".
censor.net.ua
Ещё по теме:
Военные на Донбассе живут в "красном режиме"
На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет
Экс-министр обороны:Ситуация с нефтью – шанс вернуть Донбасс
На Донбассе ранены двое военных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Главный санврач Украины рассказал, когда откроют метро
Лента новостей