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Новости
Украина
10 мая 20, 19:39
Главный санврач Украины рассказал, когда откроют метро
метро
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Главный санврач Украины отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад, рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
 
По словам Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.
 
"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это города Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.
 
"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - добавил он.
 
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что метро в Украине точно не откроют до 22 мая. Глава правительства отмечал, что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением коронавируса.
 
Напомним, что в Харькове местные власти хотят открыть метро уже в мае, но будут ждать решения правительства. 
Korrespondent
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