РФ не имеет морального права отмечать День Победы, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил в "Большом эфире" Василия Зимы, который вышел 8 мая 2020 на Еспресо.TV.

"Нам не нужно отнюдь любых условиях отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и забрать у нас", - отметил он.

"Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник, потому что главный принцип и нашей, и европейской памяти - это "Никогда снова". А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель", - добавил Климкин.

При этом украинцам, по его словам, следует быть бдительными, чтобы не поддаваться на московские провокации с историей.

"Мы не вестись на российские попытки нас разъединять. Есть просто понимать все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно на стороне которых империй они боролись - просто такова была история, и в нашей истории было много сложных моментов - они реально отдали свои жизни за Украину. Здесь нужно поставить точку и очень последовательно, если хотите, вести эту историческую войну, а это также война с Россией. и эту войну нужно выиграть ", - пояснил политик.





Напомним, в декабре 2019 года Климкин заявлял о высоком риске дестабилизации на юге Украины, которая нужна президенту РФ Владимиру Путину, чтобы взять под российский контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье .

