В Киеве 66 случаев COVID-19 за сутки

В Киеве за сутки 66 заболевших COVID-19, среди них - шестеро медиков. Об этом сегодня в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.





По его словам, за сутки госпитализировано 26 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.





Кличко заявил, что если динамика заболевания коронавирусом будет расти, в Киеве придется вводить более суровый карантин.





Всего в Киеве с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 1871 человека, 138 пациентов вылечились, 37 умерли.





Больше всего новых случаев COVID-19 подтверждено в Оболонском районе - 13, Дарницком - 12 и Деснянском - 8.





Данные по районам:





Дарницкий - 382 заболевших (3 новых случая);





Подольский - 321 (12);





Святошинский - 184 (8);





Голосеевский - 174 (6);





Печерский - 166 (7);





Оболонский - 159 (2);





Днепровский - 141 (13);





Деснянский - 134 (1);





Шевченковский - 117 (9);





Соломенский - 93 (5).



