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11 мая 20, 13:48
В Киеве 66 случаев COVID-19 за сутки
COVID-19
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За сутки в Киеве 66 заболевших COVID-19, мэр города Виталий Кличко заявил, что в случае ухудшения ситуации придется вводить более суровый карантин.
В Киеве за сутки 66 заболевших COVID-19, среди них - шестеро медиков. Об этом сегодня в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, за сутки госпитализировано 26 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Кличко заявил, что если динамика заболевания коронавирусом будет расти, в Киеве придется вводить более суровый карантин.

Всего в Киеве с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 1871 человека, 138 пациентов вылечились, 37 умерли.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтверждено в Оболонском районе - 13, Дарницком - 12 и Деснянском - 8.

Данные по районам:

Дарницкий - 382 заболевших (3 новых случая);

Подольский - 321 (12);

Святошинский - 184 (8);

Голосеевский - 174 (6);

Печерский - 166 (7);

Оболонский - 159 (2);

Днепровский - 141 (13);

Деснянский - 134 (1);

Шевченковский - 117 (9);

Соломенский - 93 (5).

Источник: https://news.liga.net/
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