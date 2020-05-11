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Новости
Украина
11 мая 20, 13:50
Тимошенко и Власенко получили $11 млн
Юлия Тимошенко
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По информации издания, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко обвинила фирму Skadden в том, что та помогала Януковичу политически преследовать ее.
Нью-Йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom выплатила $11 млн или более, чтобы избежать иска от лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом сообщает New York Times.

В 2012 году фирма опубликовала отчет, в котором пыталась оправдать действия правительства экс-президента Виктора Януковича по отношению к Тимошенко. Это уже привело к федеральным расследованиям и штрафам в США. По информации издания, Тимошенко обвинила фирму в том, что она помогала Януковичу политически преследовать ее.

В 2018 году в интервью NYT Тимошенко заявила, что ей было очень больно узнать об отчете Skadden, находясь в заключении.

По информации источников NYT, Тимошенко и ее адвокат и нардеп Сергей Власенко, который также считает себя потерпевшим от действий Януковича, обратились к фирме Reid Collins & Tsai, чтобы та изучила возможность предъявления иска к Skadden. Skadden предпочла досудебное урегулирование, выплатив Тимошенко и Власенко $11 млн или более.

Источник: https://news.liga.net/
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