Тимошенко и Власенко получили $11 млн

Нью-Йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom выплатила $11 млн или более, чтобы избежать иска от лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом сообщает New York Times.





В 2012 году фирма опубликовала отчет, в котором пыталась оправдать действия правительства экс-президента Виктора Януковича по отношению к Тимошенко. Это уже привело к федеральным расследованиям и штрафам в США. По информации издания, Тимошенко обвинила фирму в том, что она помогала Януковичу политически преследовать ее.





В 2018 году в интервью NYT Тимошенко заявила, что ей было очень больно узнать об отчете Skadden, находясь в заключении.





По информации источников NYT, Тимошенко и ее адвокат и нардеп Сергей Власенко, который также считает себя потерпевшим от действий Януковича, обратились к фирме Reid Collins & Tsai, чтобы та изучила возможность предъявления иска к Skadden. Skadden предпочла досудебное урегулирование, выплатив Тимошенко и Власенко $11 млн или более.



