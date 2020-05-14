Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.76
USD
26.66
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 мая 20, 13:10
НАБУ обязали открыть уголовное дело против Венедиктовой
Венедиктова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Ирины Венедиктовой по обращению члена общественной организации "Совет общественного контроля", экс-советника бывшего директора Госбюро расследований Олега Шрама.

Об этом Олег Шрам сообщил на своей странице в "Фейсбуке", опубликовав решение суда, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в феврале я заявил о том, что в.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова незаконно назначила себе работников патронатной службы (советников, помощников). Было подано соответствующее заявление в НАБУ, а 7 мая ВАКС обязал детективов открыть это уголовное производство. Ожидаю от НАБУ быстрого и эффективного расследования указанного факта, который уже сейчас можно квалифицировать по ч. 2 ст. 364 УК, так как сумма незаконно выплаченной зарплаты этим работникам существенно увеличилась", - написал он.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Ряду экс-депутатов Рады НАБУ вручит подозрения
Рада избрала Венедиктову генеральным прокурором Украины
У экс-нардепа Татьяны Черновол проводят обыск
Освобожденные из плена боевиков украинцы сообщают о пытках
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Карантин не остановит заробитчан. Железный занавес в прошлом
noimageВ Украине за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
noimageДожди и грозы. Синоптики рассказали, где ухудшится погода
noimageКарантин. Что планируют открыть и разрешить с 22 мая
noimageЦены на проезд в Киеве после карантина повышать не будут
Лента новостей