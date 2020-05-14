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Украина
13 мая 20, 13:13
Кличко просит Кабмин открыть метро с 25 мая
метро
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Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 13 мая обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метрополитена с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 13 мая обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метрополитена с 25 мая.

«Я обращаюсь к правительству: после 22 мая, а точнее — с 25 мая (так как 22 — это пятница, а затем два выходных), разрешить восстановить работу метро в столице. Разумеется, мы будем следить за ситуацией с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», — заявил Кличко.

По мнению Кличко, метро сразу нужно открывать полноценно, в обычном режиме, что позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы.

«Сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе наблюдается коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро» — добавил Кличко.

В то же время мэр назвал «абсолютно утопичной» идею со спецпропусками — «Мы создадим огромные толпы и будет только хуже».

Буквально вчера премьер-министр Денис Шмыгаля заявил, что карантин в Украине продлят и после 22 мая, а метро и междугородний транспорт в лучшем случае откроют к середине лета.
ITC.ua
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