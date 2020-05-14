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Новости
Украина
13 мая 20, 13:30
Должность Витренко сокращают и через два месяца уволят
Витренко
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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о полученном им предупреждении о сокращении его должности в компании и увольнении через два месяца.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем "с превосходящими силами соперника". Должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Символично, что меня увольняют из "Нафтогаза" в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 г. продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остального "Нафтогаза", - отметил Витренко.

"Причина увольнения. Я сразу перейду к глубинным причинам, к сути. В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом". Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - заявил Витренко.
censor.net.ua
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