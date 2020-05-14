В Донбассе под огнем погиб военный, еще 2 - ранены

За прошедшие сутки противник девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Позиции украинских военных обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Об этом утром 14 мая сообщили в сводке Штаба Операции объединенных сил.

- Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, - сказано в публикации.

С начала 14 мая противник уже пять раз нарушили режим прекращения огня.

10 мая из станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" обстреляли жилой сектор Авдеевки Донецкой области. Одна из гранат взорвалась недалеко от частного дома. Осколки повредили крышу, но люди не пострадали.

В тот же день противник открывал огонь по позициям Объединенных сил вблизи Орехово. В результате были ранены четверо защитников. Один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы.

Также 9 мая вечером в результате вражеского огня были повреждены два частных дома с хозяйственных помещениями населенного пункта Трехизбенка Луганской области.