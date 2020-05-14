США или ЕС: Кто первый получит дозы вакцины?

Фармацевтическая компания Sanofi начала переговоры с европейскими регуляторами для ускорения доступа к потенциальной вакцине против коронавируса SARS-CoV-2 в Европе.

Подразделение компании - Pasteur - имеет опыт производства вакцин против гриппа, и в прошлом месяце оно объединило усилия с британским конкурентом GlaxoSmithKline, чтобы разработать вакцину, которая, как надеются ученые, будет готова в следующем году.





Компании получили финансовую поддержку от Управления биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Департамента здравоохранения США. Как пишет Reuters, с учетом этой поддержки дозы вакцины, произведенные в США, сначала поступят американским пациентам. Это вызывает обеспокоенность в Европе.





"Правительство США имеет право на крупнейший предзаказ, так как оно инвестирует с таким риском", - заявил гендиректор Sanofi Пол Хадсон.





В Sanofi говорят, что "очень рады видеть мобилизацию Брюсселя в последние недели", которые позволят ускорить как разработку вакцин, так и облегчить доступ к ней всего населения ЕС.





Компания заявляет, что остальные ее производственные мощности покроют нужды Европы и остального мира в потенциальной вакцине.





В начале апреля Украина заказала у Sanofi первую партию препарата "Плаквенил", который включен в протоколы лечения при коронавирусе, хотя, по последним данным, его эффективность при COVID-19 по меньшей мере спорная.





Сейчас в разработке находятся около 100 вакцин, но в ВОЗ говорят, что она вряд ли появится в течение года.





Разработка вакцины может занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд, считают во Всемирном банке.



