Зеленский назначил в 3 областях новых глав СБУ

Своими указами от 13 мая президента Украины Владимир Зеленский сменил глав Службы безопасности Украины (СБУ) в трех областях. Он уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области Виталия Харченко и назначил на его место Виктора Доровского.

Также президент заменил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области: уволил Сергея Болыдря и назначил на его место Олега Головаша.

СБУ в Житомирской области вместо Олега Головаша возглавил Сергей Лысак.

В 2019 году Зеленский сделал заместителем председателя СБУ Дмитрия Нескромного. До 2017 года он был заместителем начальника управления "К" (по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), но уволен после задержания "бриллиантовых прокуроров". Председателем СБУ во Львовской области стал Александр Бондарук. В 2014 году он три месяца возглавлял управление Хмельницкой области. Бондарук был назначен Александром Турчиновым и уволен Петром Порошенко. Игорь Рудницкий возглавил управление СБУ Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что из прокуратуры Полтавской области уволили сына бывшего председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака - Олега. Последний работал заместителем прокурора Святошинского района Киева, затем перевелся в военную прокуратуру Центрального региона Украины, работал заместителем начальника управления в прокуратуре Киевской области. Был назначен заместителем прокурора Полтавщины в августе 2018 года.