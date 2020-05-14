Транспорт и внутреннее авиасообщение запустят одновременно

В Украине возобновлять работу общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будут одновременно. Об этом в эфире заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире UA: Українське радіо.

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о возобновлении общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки, в том числе и межобластные", - отметил Ляшко.

По его словам, открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина, ориентировочно в начале июня в случае, если ситуация с распространением COVID-19 в областях будет взята под контроль.

Он объяснил, что нельзя говорить, например, о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидситуации.

Главный санврач уточнил, что области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. "Также рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - добавил он.





В Киеве общественный транспорт работает с ограничениями, допускают в него по спецбилетам. Столица второй день подряд скована пробками после ослабления карантина.





Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин после 22 мая будет продлен. По словам премьера, Кабмин будет рассчитывать, когда появится возможность вводить каждый из пяти этапов ослабления ограничений. 13 мая мэр Киева Виталий Кличко на брифинге также сказал, что обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро с 25 мая.