Транспорт и внутреннее авиасообщение запустят одновременно

В Украине возобновлять работу общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будут одновременно. Об этом в эфире заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире UA: Українське радіо.
"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о возобновлении общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки, в том числе и межобластные", - отметил Ляшко.
По его словам, открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина, ориентировочно в начале июня в случае, если ситуация с распространением COVID-19 в областях будет взята под контроль.
Он объяснил, что нельзя говорить, например, о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидситуации.
Главный санврач уточнил, что области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. "Также рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - добавил он.4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступили в силу 11 мая.