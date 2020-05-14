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14 мая 20, 10:03
Нардепы заблокировали подписание закона о банках
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Два народных депутата добиваются отмены результатов голосования за "антиколомойский" закон.
Два народных депутата добиваются отмены результатов голосования за "антиколомойский" закон.

Два нардепа - Антон Поляков и Александр Дубинский - зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования за банковский закон, сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, внефракционный (был исключен из фракции Слуга народа) народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон о банках, который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении и в целом. На сайте парламента соответствующий проект постановления получил номер № 2571-д-П. Он был получен и передан на рассмотрение руководству Рады. Текста проекта постановления на сайте Верховной Рады по состоянию на ночь с 13 на 14 мая - нет.

Также проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон зарегистрировал и депутат от Слуги народа Александр Дубинский. Текст его постановления на сайте парламента также отсутствует.

Согласно регламенту Верховной Рады, пока парламентарии не рассмотрят эти постановления, закон не может быть подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту. Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 19 мая.

Как сообщалось, 13 мая Верховная Рада приняла закон о банках. Он окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Принятие данного закона - условие заключения нового договора с МВФ. Закон, в частности, устанавливает невозможность возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Korrespondent
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