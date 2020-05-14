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Украина
14 мая 20, 13:13
Цены на проезд в Киеве после карантина повышать не будут
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Мэр столицы отметил, что сейчас самое главное - восстановить работу общественного транспорта в целом
Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы (после карантина) повышать не будут. Об этом рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас вопрос поднятия тарифов "не рассматривается", потому что пока что нужно "без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта", отметил мэр.

Также Кличко призвал киевлян в целях безопасности пользоваться общественным транспортом только для поездок на работу и по неотложным делам. Он сообщил, что транспорт дезинфицируется трижды в сутки, но напомнил, что "мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва". 

Источник: https://news.liga.net/
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