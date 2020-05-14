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14 мая 20, 13:18
Карантин. Что планируют открыть и разрешить с 22 мая
карантин
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С 22 мая карантин из-за коронавируса могут ослабить: планируется разрешить работу отелей, спортивные соревнования и проведение ВНО.
После 22 мая Кабмин может разрешить работу общественного транспорта и детских садов. Об этом сегодня, 14 мая, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал, что правительство установило интервал между этапами выхода из карантина в 10 дней, поскольку за это время есть возможность оценить готовность к ослаблению ограничений.

С 22 мая, по словам министра, Кабмин планирует разрешить:

- спортивные соревнования без зрителей;

- работу отелей - кроме хостелов, и без работы ресторанов и спортивных залов;

- проведение внешнего независимого оценивания в школах;

- работу общественного транспорта;

- работу детских садов.

Все, что разрешается, будет возможно только при выдерживании противоэпидемических мер - ношения масок, соблюдения дистанции, дезинфекции рук.

Источник: https://news.liga.net/
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