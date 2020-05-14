Карантин. Что планируют открыть и разрешить с 22 мая

После 22 мая Кабмин может разрешить работу общественного транспорта и детских садов. Об этом сегодня, 14 мая, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.





Степанов рассказал, что правительство установило интервал между этапами выхода из карантина в 10 дней, поскольку за это время есть возможность оценить готовность к ослаблению ограничений.





С 22 мая, по словам министра, Кабмин планирует разрешить:





- спортивные соревнования без зрителей;





- работу отелей - кроме хостелов, и без работы ресторанов и спортивных залов;





- проведение внешнего независимого оценивания в школах;





- работу общественного транспорта;





- работу детских садов.





Все, что разрешается, будет возможно только при выдерживании противоэпидемических мер - ношения масок, соблюдения дистанции, дезинфекции рук.



