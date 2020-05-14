Дожди и грозы. Синоптики рассказали, где ухудшится погода

14 мая в северных, западных областях - дожди, осадки прогнозируются в Винницкой области, а вечером в центре и Одесской области. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.





"В зоне дождей возможны грозы, на востоке, значительной части юга, Днепре и районах существенные осадки маловероятны. Ветер в Украине будет юго-западным, порывистым", - отметила Диденко.





Днем на севере ожидается + 9, + 13 градусов, в большинстве северных областей +12, +16 градусов, в центральных областях +17, +22 градуса, в Винницкой до +25 градусов, на востоке +16 градусов.





14 мая в Киеве ожидается увеличение облачности, пройдут дожди, днем ​​ +13, +14 градусов.



