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Новости
Украина
14 мая 20, 13:19
Дожди и грозы. Синоптики рассказали, где ухудшится погода
облака,,Погода,,небо
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По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ветер в Украине будет юго-западным, порывистым.
14 мая в северных, западных областях - дожди, осадки прогнозируются в Винницкой области, а вечером в центре и Одесской области. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В зоне дождей возможны грозы, на востоке, значительной части юга, Днепре и районах существенные осадки маловероятны. Ветер в Украине будет юго-западным, порывистым", - отметила Диденко.

Днем на севере ожидается + 9, + 13 градусов, в большинстве северных областей +12, +16 градусов, в центральных областях +17, +22 градуса, в Винницкой до +25 градусов, на востоке  +16 градусов.

14 мая в Киеве ожидается увеличение облачности, пройдут дожди, днем ​​ +13, +14 градусов.

Источник: https://news.liga.net/
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