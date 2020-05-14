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Новости
Украина
14 мая 20, 13:21
В Украине за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
коронавирус
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За минувшие сутки в Украине зафиксировали 422 новых случая COVID-19, 427 пациентов выздоровели
В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 427 пациентов, выявлено 422 новых случая - впервые суточное число выздоровевших превысило число заболевших. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

На 09:00 14 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 847 человек, 456 человек умерли, 4 143 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 422 новых случаев заболевания (сутками ранее - 402), 17 человек умерли (сутками ранее - 14), выздоровело 427 пациентов (сутками ранее - 343).

На амбулаторном лечении находятся 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медика. Госпитализация потребовалась для 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. К аппарату ИВЛ было подключено 222 человека, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Источник: https://news.liga.net/
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Коронавирус в Украине. Число умерших за сутки возросло
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