С кем Украина готовится возобновить авиасообщение

Среди первых стран, с которыми Украина может восстановить авиасообщение, значатся Египет, Турция и Грузия. Об этом заявила спикер Министерство инфраструктуры Украины Оксана Герасимова, передает в пятницу, 15 мая, РБК-Украина.

По ее словам, в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", - уточнила Герасимова.

Относительно возобновления авиасообщения со странами Еврсоюза, то там, по словам Герасимовой, будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Ранее в МИД заявляли, что не ждут возобновления международного авиасообщения летом.

Перед этим министр инфраструктуры рассказал, сколько времени потребуется на восстановление пассажирских авиаперевозок после пандемиии коронавируса.