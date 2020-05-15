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Новости
Украина
15 мая 20, 09:42
С кем Украина готовится возобновить авиасообщение
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В Мининфраструктуры ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

Среди первых стран, с которыми Украина может восстановить авиасообщение, значатся Египет, Турция и Грузия. Об этом заявила спикер Министерство инфраструктуры Украины Оксана Герасимова, передает в пятницу, 15 мая, РБК-Украина.

По ее словам, в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", - уточнила Герасимова.

Относительно возобновления авиасообщения со странами Еврсоюза, то там, по словам Герасимовой, будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Ранее в МИД заявляли, что не ждут возобновления международного авиасообщения летом.

Перед этим министр инфраструктуры рассказал, сколько времени потребуется на восстановление пассажирских авиаперевозок после пандемиии коронавируса. 
Korrespondent
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