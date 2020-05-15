В Украине запретили еще один медпрепарат

В Украине запретили употребление и продажу препарата Mutaflor ("Мутафлор") производства Ardeypharm (Германия). Соответствующее распоряжение 13 мая дала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Оказалось, что такой препарат в нашу страну официально не ввозился, а значит, лекарство оказалось в магазинах контрабандой.

Вето касается только суспензий "Мутафлора" по 1 мл, с маркировкой упаковки на иностранном языке. Причем препарат не дешевый - упаковка стоит около 500 гривен.

Активным действующим веществом "Мутафлора" является штамм непатогенных бактерий человеческого происхождения, которые относятся к виду Escherichia coli (E. coli), в живой и способной к размножению форме. Ими обычно лечат дисбактериоз ЖКТ и нетяжелые язвенные колиты.

На прошлой неделе Гослекслужба запретила серию №11119 лекарственного средства "Соматин" от "Биофармы" - это подделка. Также табу наложили на мазь "Диклак Липогель", гель 1% по 50 г в тубе серии №НС5441 производства "Салютас Фарма ГмбХ", Германия.

Ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками полностью запретила использовать 37 препаратов. Все они оказались незарегистрированными или были ввезены в Украину незаконно. Часть - имела нарушения в составе.





Под запрет попали такие лекарства:





- "Цереброкурин", раствор для инъекций, 2 мг / мл по 2 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке из картона серии №471118. Производства ООО "НИР", Украина. У него обнаружили ряд нарушений в составе.

- Все серии Nivalin, 2,5 mg / ml, roztwor do wstrzykiwan, 10 ampulek po 1 ml, производства болгарской компании Sopharma AD.

- Все серии "Сомазина", 100 mg / ml solucion oral 30 ml, производство - Ferrer Internacional SA, Испания.

- Все серии таблеток Atarax, 25 мг, производства ЮСБ Фарма С.А., Бельгия

- "Полиоксидоний", лиофилизат для приготовления раствора для иньекций во флаконах по 6 мг № 5 от ООО "НПО Петровакс Фарм", Россия.

- Все серии "Лонгидаза", лиофилизат для приготовления раствора для инъекций во флаконах 3000 МЕ № 5 от ООО "НПО Петровакс Фарм", Россия.







