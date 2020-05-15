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Новости
Украина
15 мая 20, 11:45
Туристический сезон летом состоится
туристический сезон
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что туристический сезон 2020 года будет обусловлен рядом противоэпидемических мер.
Туристический сезон летом состоится, однако он "гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мер". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии РБК-Украина. 

Глава МИД подчеркнул, что восстановление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит от динамики пандемии.

"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мероприятий", – сказал он.

Он также заявил, что сейчас страны Евросоюза решают, как спасти туристическую индустрию и не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

Источник: https://news.liga.net/
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