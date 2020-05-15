Туристический сезон летом состоится, однако он "гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мер". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии РБК-Украина.





Глава МИД подчеркнул, что восстановление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит от динамики пандемии.





"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мероприятий", – сказал он.





Он также заявил, что сейчас страны Евросоюза решают, как спасти туристическую индустрию и не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.



