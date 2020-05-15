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Украина
15 мая 20, 11:52
В четырех областях за сутки нет новых больных COVID-19
COVID-19
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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки – в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве. В Украине – более 17 000 больных с коронавирусом.
За сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве, Черновицкой и Харьковской областях. Нет новых больных с коронавирусом в Полтавской, Сумской, Николаевской и Луганской областях, говорится в данных системы мониторинга эпидемии от Совета нацбезопасности и обороны.

С начала эпидемии более 2000 больных выявили в Черновицкой области и Киеве. Больше 1000 пациентов с коронавирусом – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях. К этому показателю приближается и Львовская область, где патоген обнаружили уже у 942 человек.

Наибольшее число заболевших за прошедшие сутки зафиксировали в Харьковской (45) и Черновицкой (82) областях. В Киеве - 56 новых заболевших.

В Сумской, Полтавской, Николаевской и Луганской областях нет новых случаев. В Черниговской же области, которая является регионом с одним из наименьших показателей заболеваемости, за прошедшие сутки количество больных выросло почти на 14%. 

Развитие эпидемии в областях и Киеве:

Черновицкая - 2600 заболевших (84 новых случая);

Киев - 2068 (56);

Ивано-Франковская - 1188 (22);

Киевская - 1094 (27);

Ровенская - 1074 (8);

Тернопольская - 1060 (27);

Львовская - 942 (38);

Днепропетровская - 791 (10);

Закарпатская - 816 (25);

Одесская - 712 (19);

Харьковская - 757 (45);

Винницкая - 674 (20);

Житомирская - 538 (5);

Волынская - 582 (47);

Кировоградская - 437 (5);

Черкасская - 350 (2);

Запорожская - 356 (9);

Полтавская - 257 (0);

Николаевская - 228 (0);

Хмельницкая - 222 (13);

Херсонская - 167 (2);

Сумская - 158 (0);

Донецкая - 121 (4);

Черниговская - 96 (12);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего в Украине за сутки от коронавируса выздоровели 330 пациентов, выявлено 483 новых случая. Число новых заболевших растет третий день подряд.

Источник: https://news.liga.net/
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