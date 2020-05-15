В четырех областях за сутки нет новых больных COVID-19

За сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве, Черновицкой и Харьковской областях. Нет новых больных с коронавирусом в Полтавской, Сумской, Николаевской и Луганской областях, говорится в данных системы мониторинга эпидемии от Совета нацбезопасности и обороны.
С начала эпидемии более 2000 больных выявили в Черновицкой области и Киеве. Больше 1000 пациентов с коронавирусом – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях. К этому показателю приближается и Львовская область, где патоген обнаружили уже у 942 человек.
Наибольшее число заболевших за прошедшие сутки зафиксировали в Харьковской (45) и Черновицкой (82) областях. В Киеве - 56 новых заболевших.
В Сумской, Полтавской, Николаевской и Луганской областях нет новых случаев. В Черниговской же области, которая является регионом с одним из наименьших показателей заболеваемости, за прошедшие сутки количество больных выросло почти на 14%.
Развитие эпидемии в областях и Киеве:
Черновицкая - 2600 заболевших (84 новых случая);
Киев - 2068 (56);
Ивано-Франковская - 1188 (22);
Киевская - 1094 (27);
Ровенская - 1074 (8);
Тернопольская - 1060 (27);
Львовская - 942 (38);
Днепропетровская - 791 (10);
Закарпатская - 816 (25);
Одесская - 712 (19);
Харьковская - 757 (45);
Винницкая - 674 (20);
Житомирская - 538 (5);
Волынская - 582 (47);
Кировоградская - 437 (5);
Черкасская - 350 (2);
Запорожская - 356 (9);
Полтавская - 257 (0);
Николаевская - 228 (0);
Хмельницкая - 222 (13);
Херсонская - 167 (2);
Сумская - 158 (0);
Донецкая - 121 (4);
Черниговская - 96 (12);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего в Украине за сутки от коронавируса выздоровели 330 пациентов, выявлено 483 новых случая. Число новых заболевших растет третий день подряд.