В четырех областях за сутки нет новых больных COVID-19

За сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве, Черновицкой и Харьковской областях. Нет новых больных с коронавирусом в Полтавской, Сумской, Николаевской и Луганской областях, говорится в данных системы мониторинга эпидемии от Совета нацбезопасности и обороны.





С начала эпидемии более 2000 больных выявили в Черновицкой области и Киеве. Больше 1000 пациентов с коронавирусом – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях. К этому показателю приближается и Львовская область, где патоген обнаружили уже у 942 человек.





Наибольшее число заболевших за прошедшие сутки зафиксировали в Харьковской (45) и Черновицкой (82) областях. В Киеве - 56 новых заболевших.





В Сумской, Полтавской, Николаевской и Луганской областях нет новых случаев. В Черниговской же области, которая является регионом с одним из наименьших показателей заболеваемости, за прошедшие сутки количество больных выросло почти на 14%.





Развитие эпидемии в областях и Киеве:





Черновицкая - 2600 заболевших (84 новых случая);





Киев - 2068 (56);





Ивано-Франковская - 1188 (22);





Киевская - 1094 (27);





Ровенская - 1074 (8);





Тернопольская - 1060 (27);





Львовская - 942 (38);





Днепропетровская - 791 (10);





Закарпатская - 816 (25);





Одесская - 712 (19);





Харьковская - 757 (45);





Винницкая - 674 (20);





Житомирская - 538 (5);





Волынская - 582 (47);





Кировоградская - 437 (5);





Черкасская - 350 (2);





Запорожская - 356 (9);





Полтавская - 257 (0);





Николаевская - 228 (0);





Хмельницкая - 222 (13);





Херсонская - 167 (2);





Сумская - 158 (0);





Донецкая - 121 (4);





Черниговская - 96 (12);





Луганская - 42 (0).





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.





Всего в Украине за сутки от коронавируса выздоровели 330 пациентов, выявлено 483 новых случая. Число новых заболевших растет третий день подряд.



