Снижение спроса. Транзит нефти через Украину упал на 40%

Трубопроводный транзит нефти через Украину за май упал на 40%, что вызвано снижением спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий Восточной Европы. Об этом в эфире YouTube-канала encorr сообщил гендиректор Укртранснафты Николай Гавриленко.





“На май месяц мы получили снижение объема транзита нефти на очень существенную для нас величину - до 750 000 тонн. По сути мы получили 40% снижения объема прокачки на заводы Чехии, Словакии и Венгрии”, - сказал он, добавив, что обычно транзит составляет 1,3 млн тонн.





По словам Гавриленко, транзит нефти по трубопроводу “Дружба”, который поставляет российскую нефть, будет снижаться из-за решения европейских стран сократить импорт нефти с одного направления до 30%.





Он также отметил, что Беларусь, которая потребляет основной объем нефти из России, пока не подала заявку на транзит по украинским трубопроводам в мае.





Сейчас Украина изучает возможность создания минимальных запасов нефти. Укртранснафта предложила правительству использовать участок незадействованного нефтепровода “Кременчуг-Лисичанск” в качестве резервуара. На участке можно хранить до 400 000 тонн нефти.



