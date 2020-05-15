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Новости
Украина
15 мая 20, 11:54
Снижение спроса. Транзит нефти через Украину упал на 40%
транзит нефти
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В мае транзит нефти через Украину снизился с 1,3 млн тонн до 750 000 тонн.
Трубопроводный транзит нефти через Украину за май упал на 40%, что вызвано снижением спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий Восточной Европы. Об этом в эфире YouTube-канала encorr сообщил гендиректор Укртранснафты Николай Гавриленко.

“На май месяц мы получили снижение объема транзита нефти на очень существенную для нас величину - до 750 000 тонн. По сути мы получили 40% снижения объема прокачки на заводы Чехии, Словакии и Венгрии”, - сказал он, добавив, что обычно транзит составляет 1,3 млн тонн.

По словам Гавриленко, транзит нефти по трубопроводу “Дружба”, который поставляет российскую нефть, будет снижаться из-за решения европейских стран сократить импорт нефти с одного направления до 30%.

Он также отметил, что Беларусь, которая потребляет основной объем нефти из России, пока не подала заявку на транзит по украинским трубопроводам в мае.

Сейчас Украина изучает возможность создания минимальных запасов нефти. Укртранснафта предложила правительству использовать участок незадействованного нефтепровода “Кременчуг-Лисичанск” в качестве резервуара. На участке можно хранить до 400 000 тонн нефти.

Источник: https://biz.liga.net/
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