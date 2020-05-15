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Новости
Украина
15 мая 20, 11:58
Офис Зеленского выдвинул условия для выборов в Донецке
переговоры
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На переговорах трехсторонней контактной группы украинская сторона четко обозначила условия проведения выборов на Донбассе.
14 мая трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором в частности, четко обозначила свою позицию по условиям проведения выборов в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности – в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Сообщается, что украинская сторона в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Источник: https://news.liga.net/
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