Синоптики рассказали, когда ждать потепления

В Украине сегодня будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории востока, во временно оккупированном Крыму, южных районах Одесской области, потепление на большинстве территории ожидается 23-24 мая. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.





По ее словам, идет очередной атмосферный фронт, дожди пройдут на западе (кроме Волынской и Ровенской областях), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, и востоке.





В течение дня предполагается + 13, + 17 градусов, на западе + 9, + 13 градусов, на юге + 20градусов.





В Киеве - без осадков, днем ​​потеплеет до +15, +16 градусов.





"23-24 мая будет солнечно и тепло", - уточнила Диденко.



