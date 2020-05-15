Как оздоровить легкие – древние рецепты Киевской Руси

Первые письменные упоминания о медицине в Киевской Руси появились в XI веке. Можно считать, что к этому времени сформировалась система здравоохранения, при которой существовали три основные формы врачевания: народное врачевание, монастырская медицина и светская медицина.

1. Конечно, воздух в Киеве тысячу лет назад был несравнимо чище. А потому сегодня легкие нуждаются в свежем глотке воздуха вдали от города. Врачи рекомендуют каждую неделю выезжать за город, в зеленую зону, и давать отдых от выхлопных газов, смол, которыми переполнены улицы мегаполисов. Примером такого места отдыха является «Парк Киевская Русь» в Киевской области, в селе Копачов. Рядом с историко-культурным комплексом нет заводов и фабрик, место окружено лесами и полями. А отдых на свежем воздухе также сочетается с познанием истории Древнего Киева и различными развлечениями.

2. Всем известно о знахарстве Киевской Руси и о лечении зельями. Травяные настои полезны как при использовании внутрь, так и в качестве ингаляций. Полезен для очищения легких отвар фиалки с душицей, который употребляется внутрь.

В Киевской Руси лечением травами обычно занимались пожилые женщины, которых называли лекарками или травницами. Они готовили порошки из трав и настойки. Для лечения использовались различные минералы, растения (полынь, крапива, подорожник), а также мед, молоко, жир и внутренние органы животных. Знания передавались в устной форме из поколения в поколение. Дополнением к зельям были заговоры и заклинания.





Лекаркам настолько доверяли, что обращались за помощью к ним не только простолюдины, но и князья и члены княжеских семей. Однако знахарок побаивались, так как опасались, что они могут таинства природы обратить не только во благо, но и во вред человеку.

3. Ингаляции также помогают для очищения легких. Причем для них не нужно покупать специальное оборудование – достаточно того, что есть дома у каждой хозяйки. Необходимо прокипятить специальный травяной сбор для ингаляций в кастрюле. Вдыхайте над кастрюлей, накрывшись пледом, горячий пар. Какой сбор выбрать – лучше проконсультироваться с врачом.

4. Интересно знать, что помимо практических действий, наши предки использовали в «лечении» веру, а также морально настраивали себя на выздоровление. В основе народного врачевания лежат знания о целебных свойствах природных средств и вера в сверхестественные силы. Считалось, что ритуалы, обращаемые к языческим божествам, были способны прогнать хворь. В те времена люди верили, что причина болезни – действия злых духов, а для профилактики заболеваний применяли обереги. Таким врачеванием занимались волхвы, а также знахари и ведьмы, ведуны. Знахари занимались не только лекарским делом, а и совершением различных магических приворотов, отворотов, гаданием, снятием порчи и т. д.

5. С конца Х века, после принятия Киевской Русью христианства, на всей ее территории, особенно в крупных городах, начинают появляться монастыри. При поддержке княжеской власти, монастыри Киевской Руси окрепли экономически, став не просто религиозными учреждениями, но центрами образовательной, благотворительной, социальной деятельности.





В это время начинает зарождаться монастырская медицина. Монахи в те времена были убеждены, что болезни даются в наказание за прегрешения, а иногда были вызваны вселением бесов в человеческую душу и тело. Следовательно, исцеление от болезни рассматривалось как прощение Божие и отпущение грехов. Монастырские больницы называли «лечебницами». Первые упоминания о них относятся к XI в. Наиболее известными из них стали лечебница в Переславле, основанная в 1091 г. митрополитом Киевским Ефремом, и Киево-Печерская лавра, основанная в 1051 г. монахами Антонием и Феодосием.

Известно, что в монастырях умели исцелять множество болезней – от инфекционных до психических. В стенах монастырей были помещения наподобие изоляторов, где обеспечивался индивидуальный уход за тяжелобольными.

Среди известнейших целителей, практиковавших в лавре, - святой и блаженный Агапий, бывший монахом лавры. Он известен тем, что вылечил внука Ярослава Мудрого, который впоследствии стал князем Руси, а в историю вошел, как Владимир Мономах.

В монастырях лечили бесплатно, к больным относились терпимо, с любовью и даже самопожертвованием.

Также монастырские лечебницы были центрами просвещения. Священнослужители, будучи высокообразованной интеллектуальной элитой своего времени, собирали и переводили византийские и греческие рукописи. Монахи систематизировали полученную из этих источников информацию, дополняли своими знаниями и издавали «Изборники». Впоследствии по этим «Изборникам» преподавали медицину.

6. В XI веке, а точнее во время правления Ярослава Мудрого, начинает развиваться светская (мирская) медицина. Представители этого направления медицины – лечцы – занимались свободной практикой и не имели отношения ни к народным врачевателям, ни к монастырским лекарям. Впервые о лечцах упоминается в «Русской Правде» – древнейшем своде законов, составленном при Ярославе Мудром в XI в., и дополненном в 1113–1125 гг. «Уставом» Владимира Мономаха. В этих сводах законов говорится о праве доктора (лечца) брать вознаграждение за оказанную помощь, так называемую мзду.





Часто светской медициной занимались врачеватели иноземного происхождения (армяне, сирийцы, иудеи). За помощь больным лечцы, не стесняясь, брали деньги, чем вызывали негодование у представителей других ветвей медицины.

Следует отметить, что представители монастырской медицины резко осуждали лечцов, особенно иноземцев, и народных врачевателей. Монахи считали занятие светской и народной медициной «бесовским делом». Несмотря на упорную борьбу, врачевание в Киевской Руси не стало церковной привилегией.

Со временем эти три ветви медицины (народная, монастырская и светская) приобрели все больше различий и обособлились друг от друга.

Напомним, что Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. После завершения карантина комплекс будет работать каждый день, по выходным будет проходить культурно-развлекательная программа.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com